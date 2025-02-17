Künftiges Billionen-Erbe: Frauen legen Geld anders an

Eine Umfrage von McKinsey unter 5.000 westeuropäischen Anlegerinnen und Anlegern mit einem Vermögen zwischen 50.000 Euro und über zwei Millionen Euro zeigt interessante Entwicklungen: 40 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass sie ihren Finanzberater wechseln würden, falls ihr Partner verstirbt oder eine Trennung erfolgt. Dies entspricht einer um elf Prozentpunkte höheren Wechselbereitschaft als bei den befragten Männern. Dies deutet darauf hin, dass Frauen ihre Finanzentscheidungen häufiger in Abstimmung mit ihrem Partner treffen – zumindest, solange dieser anwesend ist.