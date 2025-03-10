Kühne: Vermögen innerhalb von fünf Jahren verdoppelt

Die größte Renditequelle ist seine 30-Prozent-Beteiligung an Hapag-Lloyd. Seit 2021 erhielt Kühne von der Hamburger Reederei 5,65 Milliarden Euro an Dividenden, heißt es auf der Onlineplattform »Das Investment«. Steigende Frachtraten während der Pandemie und der Schifffahrtskrise im Roten Meer trieben die Gewinne in die Höhe. Auch sein Anteil von 53 Prozent an Kühne + Nagel brachte ihm seit 2021 2,8 Milliarden Euro ein. Erst kürzlich wurde eine Ausschüttung von 8,67 Euro pro Aktie angekündigt.