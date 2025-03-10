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Kühne: Vermögen innerhalb von fünf Jahren verdoppelt

2 Min.

Von 
10.03.2025
Kühne: Vermögen innerhalb von fünf Jahren verdoppelt
©Bild: IMAGO / Carsten Dammann

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat sein Vermögen in den letzten fünf Jahren auf 40,1 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Seit Jahresbeginn wuchs es um weitere 1,56 Milliarden US-Dollar, während es Anfang 2020 noch bei 18 Milliarden US-Dollar lag (Bloomberg Billionaire Index).

Die größte Renditequelle ist seine 30-Prozent-Beteiligung an Hapag-Lloyd. Seit 2021 erhielt Kühne von der Hamburger Reederei 5,65 Milliarden Euro an Dividenden, heißt es auf der Onlineplattform »Das Investment«. Steigende Frachtraten während der Pandemie und der Schifffahrtskrise im Roten Meer trieben die Gewinne in die Höhe. Auch sein Anteil von 53 Prozent an Kühne + Nagel brachte ihm seit 2021 2,8 Milliarden Euro ein. Erst kürzlich wurde eine Ausschüttung von 8,67 Euro pro Aktie angekündigt.

Während der Coronakrise stieg Kühne bei Lufthansa ein und hält heute 15 Prozent der Anteile, womit er größter Einzelaktionär ist. Für 2023 und 2024 erhält er 108 Millionen Euro an Dividenden. Zudem besitzt er 10 Prozent am Chemikalienhändler Brenntag. Sein Engagement geht über die Logistik hinaus: 2024 kaufte er für 264,5 Millionen Euro eine Wohnanlage in München-Au – die bislang teuerste Wohninvestition der Stadt. Die 2020 fertiggestellte Anlage »Welfengarten« umfasst 320 Wohnungen und kleinere Gewerbeflächen.

MK

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