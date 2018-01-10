Kryptowahnsinn sorgt für unfassbare Kursexplosion

Der Wahnsinn um Kryptowährungen und die dahinter steckende Blockchaintechnologie nimmt weiterhin seinen Lauf uns sorgt für außergewöhnliche Kursbewegungen. Der Fotokonzern Kodak hat eine eigene Kryptowährung vorgestellt. Für Fotografen, die mit der Blockchaintechnologie ihre Fotos besser vermarkten und ihre Rechte an den Bildern absichern können. Dazu wurde jetzt der KodacCoin und die dazugehörige Plattform Kodak One aus dem Nichts ins Leben gerufen. Über die Plattform soll zudem das Internet auf Verstöße gegen Urheberrechte der Fotografen überwacht werden.