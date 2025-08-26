Krypto-Flash-Crash: Whale-Verkauf drückt Bitcoin unter 111.000 Dollar

Ein abrupter Abverkauf am Wochenende hat die Krypto-Märkte durchgeschüttelt: Wie Wallstreet Online meldet, rutschte Bitcoin zeitweise unter 111.000 Dollar, Ether fiel in Richtung 4.400 Dollar, XRP gab ebenfalls nach. Auslöser war laut Marktdaten der Verkauf von rund 24.000 BTC durch einen Großhalter (Whale), was in dünner Liquidität eine Kettenreaktion samt Zwangsliquidationen auslöste. Laut Forbes/branchenweiten Berichten wurden dabei etwa 100 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung binnen Stunden vernichtet.