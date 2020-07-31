Klimaaktivistinnen fordern Abkehr vom momentanen Wirtschaftssystem

Eine Forderung bezieht sich auf die Bezifferung von Emissionen und fordern, dass internationale Luft- und Schifffahrt mit in die Gesamtemissionen eingerechnet werden. Sie fordern ausdrücklich, dass Demokratie gesichert und geschützt werden muss. Außerdem müsse eine Klimapolitik entworfen werden, die die Arbeitnehmer und die am stärksten gefährdeten Personen schützt und alle Formen von Ungleichheit verringert. Sie schreiben spezifisch von „economic, racail and gender“. Im weiteren schreiben die vier Aktivistinnen: „Wir verstehen und wissen sehr gut, dass die Welt kompliziert ist und dass das, was wir verlangen, möglicherweise nicht einfach ist“. Weiter schreiben sie, dass die Änderungen, die zum Schutz der Menschheit erforderlich seien, möglicherweise unrealistisch erscheinen mögen. Es sei jedoch viel unrealistischer zu glauben, dass die Gesellschaft die globale Erwärmung, auf die zugesteuert werde,sowie andere katastrophale ökologische Folgen des heutigen „business as usual“.