Kann die Welt ihre Abhängigkeit vom Auto überwinden?

Der wichtigste Grund für einen Wandel ist nicht das saubere Kopenhagen, sondern das Verkehrschaos in Schanghai, Mumbai und anderen wachsenden Millionenstädten. Peking kommt die zweifelhafte Ehre zu, Schauplatz des weltweit grössten Verkehrsstaus gewesen zu sein – 2010 erstreckte sich eine 100 Kilometer lange Blechlawine in den Nordwesten der Stadt. Während die Fahrzeuge tagelang im Stau feststeckten, wurden hunderte von Polizisten gerufen, um die Köpfe der überhitzten Autofahrer abzukühlen, und eine noch grössere Schar von Strassenhändlern eilte herbei, um ihnen überteuerte Lebensmittel und Getränke zu verkaufen. Obwohl normale Verkehrsstörungen nicht solche aussergewöhnlichen Massnahmen auslösen, sind sie dennoch kostspielig. Die Überlastung des Strassennetzes – gemessen als verschwendete Zeit und Ressourcen plus entgangene Chancen – kostet beispielsweise Grossbritannien jedes Jahr rund GBP 20 Mia. Allein in London belaufen sich die Kosten laut einem Bericht der Credit Suisse mit dem Titel «Themes in Energy Efficiency» auf GBP 2 Mia. Verschlimmert wird das Problem des Verkehrsinfarkts noch durch eine sehr schlechte Luftqualität. In China ist der dunstige Himmel einfach nicht mehr zu übersehen, und selbst in Gebieten, in denen das Problem weniger offensichtlich ist, droht Luftverschmutzung. In 1000 der 1500 grössten Städte der Erde übersteigt die Russkonzentration in der Atmosphäre die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschriebenen Grenzwerte. Dies ist nicht nur unangenehm für die Lunge, sondern auch tödlich und führt laut Zahlen der WHO jährlich zum vorzeitigen Tod von 100’000 bis mehreren Millionen Menschen.