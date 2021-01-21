Joe Biden: Großer Wirtschaftsplan für die USA

Die Finanzierung der Kosten will Biden über höhere Steuern finanzieren. Anstatt jedoch die Steuern grundsätzlich zu erhöhen, kündigte er an, dass er keine höheren Steuern für Menschen, die weniger als 400.000 Dollar pro Jahr verdienen. Zusätzliche Einnahmen sollen durch verschiedene Steuer-Instrumente generiert werden. Der höchste Einkommenssteuersatz wird von momentan 37 Prozent auf 39,6 Prozent, wie zur Amtszeit von Barack Obama, angehoben. Die Körperschaftssteuer soll von 21 Prozent auf 28 Prozent steigen. Amerikanische Unternehmen sollen mindestens 21 Prozent Steuern zahlen und werden mit einer Steuerstrafe belegt, sollte das Unternehmen die Arbeitsplätze nach Übersee verlagern und trotzdem weiterhin die Produkte in den USA verkaufen. Für das Bucheinkommen sollen 15 Prozent Steuern veranschlagt werden und jeder, der mehr als eine Million US-Dollar pro Jahr verdient, soll mit dem gleichen Steuersatz auf Kapitalerträge besteuert werden, wie für die Löhne gelten. Für Familien mit Kindern will Biden Steuerentlastungen einführen.