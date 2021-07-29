Jay-Z und Will Smith investieren in »rent-to-own«-Start-up

Bei einem typischen Ablauf kauft das Start-up ein Haus und vermietet es an Kunden, bis diese sich für eine Hypothek qualifizieren können. Bei dem Modell handelt es sich um eine Spielart der sogenannten »rent-to-own«-Strategie. »Landis Technologies« bietet Kunden zudem ein Finanzcoaching an, um ihrer Kreditwürdigkeit zu verbessern und Geld für die Anzahlung zu sparen. Die Höhe der Mietkosten wird von »Landis Technologies« festgelegt. Zudem erhebt das Start-up bei einem späteren Kauf eine zusätzliche Gebühr, die zu dem ursprünglichen Kaufwert hinzukommt.