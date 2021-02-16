Japans Börse auf 30-Jahres-Hoch

Vorläufigen Regierungsdaten zufolge ist der Aufschwung unter anderem auf vergleichsweise gute Konjunkturzahlen zurückzuführen: Mit einem Plus von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal übertraf der Wachstum Japans Wirtschaft im letzten Quartal 2020 die Schätzungen von Experten, die mit einem Wachstum von 9,5 Prozent gerechnet hatten. Zwar kommt Japan dadurch besser als erwartet aus der Pandemie-bedingten Rezession heraus, insgesamt ist die drittgrößte Volkswirtschaft jedoch im Jahr 2020 um 4,8 Prozent geschrumpft. Die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech am Wochenende sorgt dennoch für Optimismus.