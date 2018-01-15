IPO: Immer mehr Unternehmen wollen noch schnell an die Börse

Nachdem Siemens den Börsengang seiner Tochter Healthineers auf das erste Quartal vorgezogen hat, will auch der bayerische Arzneimittelhersteller Dermapharm in den kommenden Monaten den Sprung aufs Börsenparkett wagen. Wie das Unternehmen bekannt gab, wolle man die Pläne nun zügig umsetzen. Dermapharm hat sich auf Arzneimittel gegen Hautkrankheiten und Allergien spezialisiert. Der Umsatz lag in 2016 bei 444 Millionen Euro und der operative Gewinn bei 103 Millionen Euro. Bislang ist der Konzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Der Wert des Unternehmens wird bei einem Börsengang von Experten auf gut eine Milliarde Euro geschätzt.