Investment: Sind „Unmoralische“ Geschäfte lohnenswerter?

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Investoren, die nicht in Fonds investieren wollen, die mit „unmoralischen“ Themen ihr Geld verdienen, haben zwei Möglichkeiten: Zum einen können sie sich aus Anlagebeziehungen in Bezug auf Unternehmen zurückziehen und brechen ihre Anlagenbrücken ab. Das ist ein sehr radikaler Schritt. Zum anderen kann Widerspruch ein effektives Mittel sein. Das bedeutet, dass die Anleger ihre Meinung laut äußern, um so das Unternehmensverhalten zu verbessern. Zum Beispiel können sie sich an die Führungskräfte wenden. Dafür eignet sich die Hauptversammlung sehr gut, denn dann kann man auch die Aufsichtsbehörden erreichen.