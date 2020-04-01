Investment in junge Kunst

Umgekehrt heißt das für Kunstliebhaber, dass die beste Art, ihren Lieblingskünstler zu unterstützen, die ist, seine Werke zu kaufen, zu präsentieren und ihn in aller Munde zu bringen. Ist ein Künstler en vogue, steigt der Wert einer solchen Sammlung drastisch. So hat es Gerhard Richters Karriere und der Preisentwicklung seiner Bilder sicherlich nicht geschadet, dass Eric Clapton 50 seiner Werke sein Eigen nennt und das auch öffentlich bekannt ist. Gerhard Richter ist nach dem „Kunstkompass“ seit Jahren der Künstler Nummer Eins unter den noch lebenden Modernen. Sein „Abstraktes Bild“ wechselte vor nicht allzu langer Zeit für 15 Millionen Euro den Besitzer. Dicht gefolgt wird er von Bruce Naumann, Rosemarie Trockel und Georg Baselitz. Bis auf Naumann übrigens alles deutsche Künstler. Dahinter folgen auf den Plätzen fünf bis elf Cindy Sherman, Anselm Kiefer, Olafur Eliasson, William Kentridge, Tony Cragg, Richard Serra und Pipilotti Rist. In der Top 10-Liste des Kunstkompass listen nur fest etablierte Moderne, die auf 20 und mehr Jahre Arbeit zurücksehen können und es schon geschafft haben, sich einen Platz in den Kunstgeschichtsbüchern zu sichern. Wer hier kauft, ist auf der sicheren Seite und hat alles richtig gemacht, denn diese Bilder können im Wert nur steigen. Aber ein Teil der Kunstleidenschaft ist es ja, das Neue, Unverbrauchte, Andere zu finden und die Spitzenkünstler von morgen zu erkennen und zu fördern. Und der Nachwuchs schläft nicht.