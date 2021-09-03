Investieren mit Strategien von Start-up-Investor Frank Thelen

Thelen sagte im »Focus«-Interview, dass er mit seiner privaten Geldanlage mit seinem Konzept selbst erfolgreich gewesen sei und diesen Ansatz nun auch Privatanlegern öffnen wolle. Sein Fonds habe eine hohe Volatilität, so Thelen. Am Aufbau des Fonds sei zudem ein Team aus Physikern Biologen, Chemikern, Mathematiker und Informatikern beteiligt. »Wir denken und handeln langfristig und bleiben dabei transparent.« Investiert werden solle nur in liquide, öffentlich gehandelte Werte. Dabei gab Thelen auch ein gewisses Risiko beim Investment zu: »Dieser Fonds wird auch Verluste sehen.« Sein Anspruch seit es in vier bis acht Jahren das Geld zu verdreifachen.