Invest wird verschoben

Die Invest sollte am 24. und 25. April in Stuttgart stattfinden. Als größtes Branchentreffen im deutschsprachigen Raum informiert die Invest jährlich rund 12.000 Privatanleger und Fachbesucher zu aktuellen Anlagethemen und deckt die neuesten Trends der Finanzwelt auf. Dabei ist die Leitmesse für Finanzen und Geldanlage seit nunmehr 21 Jahren die wichtigste Anlaufstelle zum Informationsaustausch und die größte Plattform für Entscheider der Branche. Die Messe „Grünes Geld“, die parallel zur Invest stattgefunden hätte, ist ebenfalls von der Anordnung betroffen. Die nächste Invest findet am 26. und 27. März 2021 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.