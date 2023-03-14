Invest Messe: Anlage-Tipps aus erster Hand

Über 120 Aussteller, rund 250 Programmpunkte und fünf Bühnen – mit der Invest Messe findet am 17. und 18. März in Stuttgart der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum statt. Anleger erhalten dort wichtige Informationen zu allen Assetklassen. Worauf dieses Jahr der Fokus liegt und warum die Veranstaltung einzigartig ist, verrät uns im Interview Markus Bauer, Manager Messe- und Eventleitung der Invest. Außerdem geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich über einen Aktionscode Ihr kostenloses Messeticket zu sichern.

Herr Bauer, worauf freuen Sie sich in diesem Jahr besonders mit Blick auf die Invest Messe?

Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir in diesem Jahr die Invest ohne Coronabeschränkungen durchführen können und über 120 Ausstellende mit dabei haben. Auch unser vielfältiges Rahmenprogramm auf fünf Bühnen ist natürlich ein absolutes Highlight. Ich persönlich freue mich wieder auf den tollen Austausch mit unseren Ausstellenden und hoffe, dass viele Besucherinnen und Besucher auf die Messe Stuttgart kommen.

An wen richtet sich die Invest, das heißt wie würden Sie Ihr Zielpublikum beschreiben?

Grundsätzlich richtet sich die Invest an jede und jeden! Einerseits sprechen wir natürlich ein Fachpublikum an, dass mit den Expertinnen und Experten vor Ort in einen sehr fachlichen Austausch geht. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Angebote für Endverbraucherinnen und -verbraucher auf der Messe. Interessierte können auf der Invest Tipps für ihre individuelle Anlagestrategie aus erster Hand bekommen. Dieser Mix macht die Invest so besonders.

Der Fokus der Messe liegt 2023 auf der Frage: »Wie lege ich mein Geld gewinnbringend an?« Was können die Besucher erwarten?

Auf alle Fälle Informationen zu allen Assetklassen: von Aktien und ETFs über Rohstoffe und Edelmetalle bis hin zu Krypto und Immobilien. Diese Vielfalt ist die Besonderheit der Invest und macht einen Besuch in Stuttgart lohnenswert. Über 120 Ausstellende, rund 250 Programmpunkte und fünf Bühnen bieten dazu allerhand Infos von den Expertinnen und Experten der Branche und Deutschlands beliebtesten FinanzbloggerInnen in der Blogger Lounge.

Beschäftigt sich die Messe ausschließlich mit der Frage nach Gewinn oder spielen auch andere Aspekte eine Rolle?

Ein wichtiger Bestandteil der Invest ist auch die Nachhaltigkeit der Geldanlage. Also nicht nur der reine finanzielle Gewinn, sondern auch die Frage, was ich mit meinem Investment bewirke. Dazu haben wir im Eingang Ost mit der Messe Grünes Geld und der dazugehörigen Forumsbühne das Thema sichtbar im Programm. Aber natürlich haben auch die Ausstellenden in der Messehalle viele Produkte und Anlagemöglichkeiten mit einem nachhaltigen Fokus. Das Thema ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.

Die Welt befindet sich im Krisenmodus von Kriegen über Rohstoff-Knappheit bis hin zur Inflation. Inwiefern hilft die Invest Messe den Anlegern angesichts dieser volatilen Zeiten?

Unser Ziel mit der Invest ist es, Orientierung in unsicheren Zeiten zu geben und verlässliche Informationen bereitzustellen. Gerade für Privatanlegerinnen und -anleger ist das gerade sehr wichtig. Ein Programmtipp dazu ist zum Beispiel unsere Eröffnung mit dem baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz am Freitag, 17.03. um 9.30 Uhr. Er beantwortet Fragen zum Thema »Finanzmärkte 2023: Wie lege ich mein Geld richtig an?«

Ihr Tipp an die Besucher: Wie nutzt man die Messe am effizientesten für die Klärung der eigenen Fragen? Was könnten Besucher schon vor der Messe erledigen?

Wir haben viele Informationen zur Invest auf unserer Website gebündelt. Interessierte finden hier das Ausstellerverzeichnis, den Hallenplan und unser Rahmenprogramm aufbereitet. Das bietet die Möglichkeit, den Messebesuch individuell vorzubereiten. Aktuelle Infos gibt es auch stets auf unserem LinkedIn-Kanal und in unserem Newsletter.

Was macht Ihre Messe einzigartig? Wie heben Sie sich von anderen Veranstaltungen ab?

Zwei Dinge stechen auf der Invest besonders hervor: zum einen bilden wir alle Anlageklassen an einem Ort gebündelt ab. So kann man sich effektiv zu den verschiedensten Investitionsmöglichkeiten informieren. Zum anderen haben wir in der Blogger Lounge Deutschlands beliebteste FinanzbloggerInnen bei der Invest dabei. Diese teilen Trends der Branche und bringen nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Themen mit.