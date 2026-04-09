In Ausstellung und Programm: Invest auf Wachstumskurs

Das Finanzevent setzt 2026 neue Maßstäbe – mit über 190 Unternehmen, neun Stages und prominenten Persönlichkeiten wie Alexander Wehrle.

Die Invest – das Finanzevent für deine Zukunft wächst in vielerlei Hinsicht das vierte Jahr in Folge. Am 17. und 18. April 2026 machen auf der Messe Stuttgart über 190 ausstellende Unternehmen die Invest erneut zum größten Finanzevent im DACH-Raum. In diesem Jahr bespielt die Veranstaltung rund 15.000 Quadratmeter. Neben der Mahle Halle (Halle 4) und dem Programm im ICS kommt erstmals auch ein Teil der Halle 2 hinzu. Das Programm erreicht mit neun Stages und über 300 Programmpunkten eine neue Dimension.

Eröffnung mit Strahlkraft

Den Auftakt gestalten prominente Namen, die für sich sprechen: Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, eröffnet die Invest 2026 gemeinsam mit Dragan Radanovic, Chief Business Officer der Boerse Stuttgart Group und Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Diskutiert wird unter dem Titel „Vom Spielfeld ins Portfolio: Was Fußball und Finanzmärkte verbindet“ über die Gemeinsamkeiten der beiden Welten. Markus Koch, Wall-Street-Insider und einer der profiliertesten deutschen Finanzjournalisten, ist ebenfalls vor Ort – und bringt den Puls des globalen Kapitalmarkts direkt nach Stuttgart.

Programm-Highlights mit Zugkraft und bekannten Persönlichkeiten

Die Invest bündelt die einflussreichsten Stimmen der deutschsprachigen Finanz-Community an einem Ort. Mit dabei sind unter anderem Finanzfluss und Steuerfabi – Social-Media-Kanäle, die Millionen Menschen erreichen und das Thema Geldanlage in die Breite tragen. Auf der Invest sind sie auf dem Creator Space (vormals Blogger Lounge) anzutreffen, einer eigenen Fläche inmitten des Geschehens.

Ein weiteres Highlight ist der Female Finance Day am 18. April: Mit Diana zur Löwen als Keynote Speakerin setzt die Invest 2026 ein klares Zeichen für mehr finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Die Unternehmerin und Investorin zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum, wenn es um Finanzen, Unternehmertum und persönliche Stärke geht.

„Die Invest ist ein echter Gradmesser für die Finanzbranche. Dass wir 2026 erneut mehr ausstellende Unternehmen, mehr Fläche und mehr Programm bieten können, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis harter Arbeit und konsequenter Umsetzung unserer Weiterentwicklung mit einem Ziel: Finanzwissen für alle zugänglich zu machen, vom Einsteiger bis zum Profi“, sagt Claudia Döttinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart.

Dragan Radanovic, Chief Business Officer, Boerse Stuttgart Group ergänzt: „Mit mehr Ausstellern und einem erweiterten Vortragsprogramm ermöglicht die Invest in diesem Jahr noch bessere Orientierung rund um Märkte und Anlageklassen. Als Mitveranstalter der Invest trägt die Boerse Stuttgart Group mit einer Vielzahl von eigenen Formaten dazu bei, dass sich Privatanleger umfassend informieren und fundierte Investment-Entscheidungen treffen können.“

Über die Invest

Die Invest auf der Messe Stuttgart bietet als größtes Finanzevent im DACH-Raum rund 13.000 jährlichen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, alle Assetklassen und Anlageformen unter einem Dach zu erleben. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Messe Stuttgart und der Gruppe Börse Stuttgart als starkem Mitveranstalter ausgerichtet und bietet ein umfassendes Programm für Fachpublikum, Privatanlegerinnen und Privatanleger. Mit über 300 Programmpunkten auf mehreren Bühnen und über 190 ausstellenden Unternehmen deckt die Invest das gesamte Spektrum der Geldanlage ab – von Aktien und ETFs über nachhaltige Investments bis hin zu Immobilien, Kryptowährungen und Rohstoffen.

Pressemitteilung