Invest 2026: Volles Haus zum 25. Geburtstag

Seit ihrer Premiere im Jahr 2000 ist die Invest aus der Welt der Finanzen kaum wegzudenken. Auch bei ihrer 25. Ausgabe war das Finanzevent in Zeiten zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten, volatilen Ölpreisen und einer veränderten Zinslandschaft an zwei Tagen wieder ein wichtiger Orientierungspunkt für Anlegerinnen und Anleger. Auf der Messe Stuttgart informierten sich 14.028 Besucherinnen und Besucher zu allen Themen der Geldanlage, von Aktien über Rohstoffe bis hin zu Kryptowährungen. Passend zum Geburtstag verzeichnete die Veranstaltung damit ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2025 – der Besucherandrang war so groß wie selten zuvor.