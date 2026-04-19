Invest 2026: Volles Haus zum 25. Geburtstag

Seit ihrer Premiere im Jahr 2000 ist die Invest aus der Welt der Finanzen kaum wegzudenken. Auch bei ihrer 25. Ausgabe war das Finanzevent in Zeiten zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten, volatilen Ölpreisen und einer veränderten Zinslandschaft an zwei Tagen wieder ein wichtiger Orientierungspunkt für Anlegerinnen und Anleger. Auf der Messe Stuttgart informierten sich 14.028 Besucherinnen und Besucher zu allen Themen der Geldanlage, von Aktien über Rohstoffe bis hin zu Kryptowährungen. Passend zum Geburtstag verzeichnete die Veranstaltung damit ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2025 – der Besucherandrang war so groß wie selten zuvor.
Das Angebot auf der Invest war dabei so groß wie noch nie: das Programm setzte mit über 350 Sessions auf neun Stages und Cubes neue Maßstäbe. Auch im Expo-Bereich waren mit rund 200 ausstellenden Unternehmen deutlich mehr vertreten als noch im Vorjahr (159). Damit vergrößerte sich die Fläche der Invest maßgeblich. In der neuen Halle 2 sorgten die FutureNow Stage powered by bigFM und die Cubes der Gold-Aussteller für ein erweitertes Programm-Erlebnis direkt am Eingang.
„Wer Antworten auf seine Finanzfragen sucht, findet sie auf der Invest. Unser kontinuierliches Wachstum zeigt: Dieses Versprechen kommt an – und wir nehmen es jedes Jahr aufs Neue ernst. Das Wachstum der Invest ist somit kein Zufall. Es spiegelt den steigenden Bedarf der Menschen wider, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Genau dafür schaffen wir jedes Jahr das passende Angebot – für jedes Alter und jedes Wissensniveau“, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart.
„Geopolitische Krisen und starke Schwankungen an den Kapitalmärkten: Es sind turbulente und herausfordernde Zeiten für Privatanleger. In diesem Marktumfeld konnte die Invest einmal mehr wertvolle Orientierung geben. Der hohe Informationsbedarf zeigte sich auch am Stand der Boerse Stuttgart Group. Unsere innovativen Services und Angebote für alle Anlageklassen stießen bei den Besuchern auf großes Interesse“, so Dragan Radanovic, Chief Business Officer der Boerse Stuttgart Group, dem Mitveranstalter der Invest.
Der Female Finance Day powered by Invest und Boerse Stuttgart Group zog erneut ein begeistertes Publikum an: Diana zur Löwen sorgte für einen vollen Saal, und die Plätze an der FutureNow Stage powered by bigFM waren den gesamten Tag über restlos besetzt. Als Hauptbühne in der neu gestalteten Halle 2 erhielt das Format deutlich mehr Raum – und wird damit der wachsenden Nachfrage gerecht. Die besondere Bedeutung des Female Finance Day auf der Invest spiegelt sich auch in der Besucherstruktur wider: Der Frauenanteil stieg auf ein Viertel.
Ob Eröffnung, Female Finance Day oder Creator Space – die Invest 2026 zog mit ihrem Speakerprogramm von Beginn an die Massen an. Den Auftakt machte eine hochkarätig besetzte Eröffnung mit Wall-Street-Korrespondent Markus Koch, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart Alexander Wehrle und Dragan Radanovic, Chief Business Officer der Boerse Stuttgart Group – ein Trio, das die Bandbreite der Invest treffend verkörperte: Finanzexpertise trifft Wirtschaft trifft Stuttgarter Identität. Im Creator Space verwandelte sich die Fläche in der Halle rund um Finanzfluss und Steuerfabi in ein echtes Community-Treffen – Fans und Follower nutzten die Gelegenheit, ihre Creator persönlich zu treffen und ins Gespräch zu kommen.
In einem geopolitisch aufgeladenen Umfeld – geprägt von Handelskonflikten, Spannungen im Nahen Osten und der Energiewende – erleben Edelmetalle und Rohstoffe eine Renaissance als Anlageklasse. Die Invest 2026 trägt diesem Trend Rechnung: Dank einer neuen Partnerschaft mit dem Platin-Partner AXINO Capital GmbH gibt es mit der AXINO Mining Stage und dem AXINO Mining Forum erstmals einen eigenen Rohstoff-Schwerpunkt mit knapp 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Im Publikum interessierte sich knapp die Hälfte der Besucherinnen und Besucher für dieses Thema. Entsprechen zogen beide Formate an den Veranstaltungstagen konstant volle Reihen an.
Bildnachweis: Messe Stuttgart / Thomas Wagner