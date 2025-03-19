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Invest 2025: Neue Formate für Profis und Neulinge

2 Min.

Von 
19.03.2025
Invest 2025: Neue Formate für Profis und Neulinge
©Bild: Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

»Die Invest – das Finanzevent für deine Zukunft« ist am 9. und 10. Mai auf der Messe Stuttgart wieder die zentrale Plattform für Akteure und Interessierte aus der Finanzwelt. Zahlreiche Neuerungen richten sich in diesem Jahr speziell an Neulinge, aber auch an ausgewiesene Experten in der Finanzwelt. Das bereits in den vergangenen Jahren gewachsene Programm wird 2025 noch größer: Mit einem neuen Programm-Cube im Eingangsbereich schafft die Messe Stuttgart eine weitere Vortragsfläche, somit erwarten die Besucher über 250 Programmpunkte an den beiden Tagen. Rund 140 ausstellende Unternehmen präsentieren Produkte, Dienstleistungen und ihr Know-how.

Neu in diesem Jahr sind die interaktiven Masterclasses, der Zukunftstag für junge Menschen sowie ein deutlich erweiterter Female Finance Day. Diese Formate ergänzen bewährte Klassiker wie die Blogger Lounge – Meet the Creators und sichern damit einen abwechslungsreichen Mix aus Information, Innovation und Austausch. Gemeinsam mit dem Mitveranstalter, der Boerse Stuttgart Group, wird die Invest so konsequent weiterentwickelt.

Neue Formate auf der Invest: Masterclasses und Zukunftstag

Die neu eingeführten Masterclasses richten sich an Finanzinteressierte, die in intensiven Sessions tiefgehende Einblicke in aktuelle Finanzthemen erhalten möchten. Unter Anleitung erfahrener Experten werden in exklusivem Rahmen praxisnahe Lösungsansätze und innovative Strategien vermittelt. Inhaltlich geht es unter anderem um Exchange Traded Products, strukturierte Hebelprodukte oder Anleihen.

Craskurs in Sachen Finanzen für junge Menschen

Mit dem Zukunftstag setzt die Invest in Stuttgart ein starkes Zeichen für den Nachwuchs in der Finanzwelt. Junge Menschen unter 25 erhalten hier einen Crashkurs, bei dem Grundlagenwissen in den Bereichen Finanzen, erste eigene Wohnung, Krankenkassen und Steuern vermittelt wird. Ziel ist es, den jungen Menschen die Berührungsängste vor diesen Themen zu nehmen und ihnen aufzuzeigen, dass sie eigenständig gute Finanzentscheidungen treffen können.

Der Female Finance Day powered by Invest und der Boerse Stuttgart Group wird in diesem Jahr deutlich ausgebaut und richtet sich gezielt an Frauen. Das umfangreiche Programm umfasst inspirierende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Networking-Formate, die Impulse für Geldanlage, Karriere und Innovation liefern. Eine ideale Networking-Möglichkeit ist zudem das Side Event Invest – MEET UP am 9. Mai. Am Abend nach dem ersten Veranstaltungstag können sich Aussteller, Finanzprofis sowie Besucher in persönlichen Gesprächen austauschen, wertvolle Kontakte knüpfen.

(MK) Quelle: Pressemitteilung

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