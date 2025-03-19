Invest 2025: Neue Formate für Profis und Neulinge

»Die Invest – das Finanzevent für deine Zukunft« ist am 9. und 10. Mai auf der Messe Stuttgart wieder die zentrale Plattform für Akteure und Interessierte aus der Finanzwelt. Zahlreiche Neuerungen richten sich in diesem Jahr speziell an Neulinge, aber auch an ausgewiesene Experten in der Finanzwelt. Das bereits in den vergangenen Jahren gewachsene Programm wird 2025 noch größer: Mit einem neuen Programm-Cube im Eingangsbereich schafft die Messe Stuttgart eine weitere Vortragsfläche, somit erwarten die Besucher über 250 Programmpunkte an den beiden Tagen. Rund 140 ausstellende Unternehmen präsentieren Produkte, Dienstleistungen und ihr Know-how.