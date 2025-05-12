Invest 2025: Das größte Finanzevent im DACH-Raum begeistert

Ein umfangreiches Programm mit rund 250 Sessions sowie ein gewachsener Expo-Bereich mit über 150 ausstellenden Unternehmen: Mit dieser einzigartigen Kombination war die Invest in 2025 wieder ein Besuchsmagnet für rund 12.500 Menschen. Der große Andrang sorgte für ein volles Gelände, die Nachfrage und das Interesse zum Thema Geldanlage waren – auch bedingt durch die aktuellen Marktturbulenzen – deutlich spürbar. Das größte Finanzevent im DACH-Raum, organisiert von der Messe Stuttgart und dem Veranstaltungspartner Gruppe Börse Stuttgart, konnte so erneut ein breites und vielfältiges Publikum erreichen: Jung und alt, Finanzprofis und Neulinge informierten sich umfassend, wie sie an den aktuell sehr volatilen Finanzmärkten die besten Entscheidungen treffen.
»Die Invest ist aktueller denn je. Finanzbildung ist in aller Munde und der große Andrang hier zeigt, dass wir im Programm die richtigen Akzente gesetzt haben – gemeinsam mit unseren Partnern, ausstellenden Unternehmen sowie Speakerinnen und Speakern. Damit werden wir unserer Rolle als führendes Finanzevent sowie unserem selbst verschriebenen Bildungsauftrag gerecht«, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart.
»Geopolitische Krisen, Verwerfungen in der globalen Wirtschaft, Schwankungen an den Kapitalmärkten: Es sind herausfordernde Zeiten für Privatanleger. In diesem anspruchsvollen Marktumfeld konnte die Invest einmal mehr wertvolle Orientierung bieten. Der hohe Informationsbedarf zeigte sich auch am Stand der Gruppe Börse Stuttgart. Unsere innovativen Services und Angebote für alle Anlageklassen stießen bei den Besuchern auf großes Interesse«, sagt Dragan Radanovic, Chief Business Officer, Gruppe Börse Stuttgart.
Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher bestätigten durchweg, dass sie die Invest mit vielen frischen Impulsen und mehr Finanzwissen verlassen haben. Das Angebot der Invest wusste genau dafür zu überzeugen: Rund 80 Prozent würden das Finanzevent weiterempfehlen. Stark nachgefragt waren vor allem die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge.
Der Female Finance Day bewies auch 2025 wieder das stetig wachsende Interesse an finanzieller Bildung für Frauen. Das ganztägige Programm auf der vergrößerten FutureNow Stage powered by bigKARRIERE war durchgehend stark frequentiert. Das spiegelte sich auch am gestiegenen Frauenanteil von fast einem Viertel im Publikum wieder. Einsteigerinnen und Expertinnen aller Altersgruppen nutzten die Plattform zur Information, Inspiration und zum gezielten Netzwerken. Die neue Networking Area bot dabei extra Raum für intensiven Austausch und persönliche Gespräche. Das Format hat sich als fester Bestandteil der Invest etabliert und wird weiter ausgebaut werden.
Herzstück der Invest 2025 war erneut das große Vortragsprogramm. Mehr als 250 Programmpunkte fanden an den beiden Tagen auf den sieben Bühnen, den Ständen sowie im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart statt. Erste Anlaufstelle gerade für viele jüngere Besucherinnen und Besucher war die seit Jahren beliebte Blogger Lounge – Meet the Creators. Deutschlands beliebteste Finanzcreator standen hier ihren Communitys Rede und Antwort und bereicherten das Programm an beiden Tagen im Congresscenter gleich in zwei Räumen statt nur in einem wie im Vorjahr.
Auch die neuen Invest Masterclasses feierten eine erfolgreiche Premiere. Zum ersten Mal konnten Besucherinnen und Besucher mit einem separaten Ticket mehrere einstündige Sessions am Tag mit Q&A- und Networkingmöglichkeiten besuchen. Beide Tage waren nahezu ausgebucht, inhaltlich stiegen Experten der Gruppe Börse Stuttgart, BNP Paribas, HSBC und Société Generale tief in aktuelle Finanzthemen ein.
Die nächste Ausgabe der Invest findet am 17. und 18. April 2026 statt.