Invest 2025: Das größte Finanzevent im DACH-Raum begeistert

Ein umfangreiches Programm mit rund 250 Sessions sowie ein gewachsener Expo-Bereich mit über 150 ausstellenden Unternehmen: Mit dieser einzigartigen Kombination war die Invest in 2025 wieder ein Besuchsmagnet für rund 12.500 Menschen. Der große Andrang sorgte für ein volles Gelände, die Nachfrage und das Interesse zum Thema Geldanlage waren – auch bedingt durch die aktuellen Marktturbulenzen – deutlich spürbar. Das größte Finanzevent im DACH-Raum, organisiert von der Messe Stuttgart und dem Veranstaltungspartner Gruppe Börse Stuttgart, konnte so erneut ein breites und vielfältiges Publikum erreichen: Jung und alt, Finanzprofis und Neulinge informierten sich umfassend, wie sie an den aktuell sehr volatilen Finanzmärkten die besten Entscheidungen treffen.