Invest 2022 – Der Booster für den Durchblick in der Finanzwelt

Für manch einen ist und bleibt der Finanzjargon ein Buch mit sieben Siegeln. Ungebrochen ist daher der Trend nach seriöser Berichterstattung.

Ideal wäre also ein Ort, an dem sich die gesamte Branche zum Netzwerken versammelt, an dem AnlegerInnen die für sie relevanten Experten zum Gedankenaustausch treffen, Finanztipps von Profis erhalten und die Trends der Branche live erleben können – all das in einer Verknüpfung von digitaler und realer Welt. Diesen Ort gibt es tatsächlich: Am 20. und 21. Mai 2022 in Stuttgart.

Invest wieder zurück in Stuttgart

Nach einem digitalen Ausflug im vergangenen Jahr ist die Leitmesse für Finanzen und Geldanlage wieder zurück in Stuttgart. In einer Welt anhaltender Volatilität und diverser Risikofaktoren sind Aufklärung und Orientierung wichtiger denn je. AnlegerInnen, die sich kompakt informieren und zum informativen Gedankenaustausch treffen möchten, sind auf der Messe Invest genau richtig. Als größtes Branchentreffen informiert die Invest zu aktuellen Anlagethemen, beleuchtet Trends und bringt PrivatanlegerInnen und FachbesucherInnen am 20. und 21. Mai in rund 200 Veranstaltungen mit über 100 KapitalmarktexpertInnen, FinanzbloggerInnen und ausstellenden Unternehmen zusammen.

Die Mischung macht‘s

Zum Informationsangebot der Invest gehören dialogorientierte Fachvorträge und Workshops sowie vielseitige Diskussionsrunden mit den Größen der Branche. Das Bühnen- und Forenprogramm der fünf Bühnen ist dabei eines der Höhepunkte der Invest.

So bietet die Invest-Bühne interessante Fachvorträge zu den aktuellen Themen der Finanzwelt und lädt an beiden Messetagen zu diversen Themenveranstaltungen ein. Für BesucherInnen, die in diesem Jahr nicht nach Stuttgart reisen können, gibt es ein ganz besonderes Angebot. Die Vorträge aus dem Invest Cube können über den Invest Live-Stream verfolgt werden. Dort präsentieren namhafte FinanzexpertInnen wertvolle Finanztipps, ausführliche Trendanalysen, die neuesten Entwicklungen und diesjährigen Trendthemen.

Die neuformierte Börsenmedien AG veranstaltet mit ihren Publikationen – »DER AKTIONÄR«, »einfach börse«, »Börse Online«, »€uro und €uro am Sonntag« – ein ganztätiges Bühnenprogramm mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen, die von den RedakteurInnen moderiert werden. Auf der finanzenbühne informieren hochkarätige Gäste über das aktuelle Wirtschafts- und Börsengeschehen.

Wie kann Trading zum Vermögensaufbau beitragen? Die Antwort hierauf gibt es beim Live-Trading-Event der World of Trading. Am ersten Veranstaltungstag haben TraderInnen als auch interessierte EinsteigerInnen die Gelegenheit, die Strategien der Profis hautnah zu erleben und die Angebotspalette der Broker-Plattformen zu vergleichen.

Natürlich geht mit der diesjährigen Invest auch die beliebte Diskussions- und Kontaktplattform »Blogger Lounge« in die nächste Runde. Zum fünften Mal stellen sich dann namhafte Finanzblogger – wie Kolja Barghoorn, Lisa Osada, Christoph Haberkorn und Christian W. Röhl – den Fragen der BesucherInnnen und diskutieren mit ihnen die aktuellen Anlage-Trends.

Dem Wunsch der AnlegerInnen ihr Geld sinnstiftend anzulegen, wird auf der Messe Grünes Geld nachgegangen. Mit den ausstellenden Unternehmen der begleitenden Messe gehen die BesucherInnen dann auf die Suche nach alternativen Anlageformen, die neben einer attraktiven Rendite auch positive Auswirkungen auf Umwelt, Klima und soziale Herausforderungen anstreben.

Mit ihrem vielfältigen Programm ist die Invest weit mehr als eine Messe. Erstellen Sie Ihren individuellen Fahrplan und gehen Sie auf Entdeckungsreise. Weitere Informationen und Tickets unter: www.invest-messe.de