Invest 2019: Gute Börsenstimmung sorgt für Besucherandrang

Wie die Besucherbefragung ergeben hat, hat die Messe Invest erneut ein gut gemischtes, hochwertiges Publikum angelockt. Unter den Besuchern waren neben Privatanlegern, professionelle Wertpapierhändler, Vermögensberater, Bankberater und Analysten, ebenso wie Studenten, Auszubildende und Schüler. Sie waren zum großen Teil sehr zufrieden, mehr als drei Viertel der Besucher gaben der Invest Bestnoten und würden sie weiterempfehlen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,1 fiel das Publikumsurteil sogar besser aus als im Vorjahr.