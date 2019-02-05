Invest 2019 führt durch eine komplexere Finanzwelt

Die fünf großen Bühnen laden zu diversen Themenveranstaltungen ein und die Moderatoren und Experten diskutieren live über die aktuellen Brennpunkte der Finanzwelt. So thematisiert die in diesem Jahr neue „finanzenbühne“ des Finanzen Verlags unter anderem, ob es nach dem starken Kursrutsch im Vorjahr 2019 wieder aufwärtsgeht und diskutiert wie stark Brexit und Handelsstreit das globale Wirtschaftswachstum bremsen. In ihren Vorträgen widmen sich namhafte Referenten der optimalen Ausgestaltung einer Vermögensverwaltung, die im aktuellen Marktumfeld durch Stabilität und ein solides Verhältnis von Risiko und Rendite überzeugt. Die offene Diskussions- und Kontaktplattform Blogger Lounge widmet sich der Finanzbloggerszene. Die Veranstaltung, rund um prominente Finanzblogger wie Kolja Barghoorn, findet bereits zum dritten Mal statt und adressiert ein eher jüngeres Publikum.