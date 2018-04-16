Invest 2018: Finanzmarkt zeigt sich flexibel

Entsprechend zufrieden zeigten sich die Aussteller: „Ich ziehe ein positives Messe-Resümee“, sagte Heiko Geiger, Head of Public Distribution Europe bei Vontobel. „Die Qualität der Gespräche war gut, die Leute waren interessiert und stellten viele Fragen – und zwar die richtigen Fragen! Ich denke, dass es wichtig war, hier präsent zu sein und Flagge zu zeigen. Daneben schätze ich die Invest als Branchentreff.“ Auch die „Messe in der Messe“ Grünes Geld 2018 wurde von den Machern als Erfolg bewertet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucheraufkommen und dem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen, welches deutlich gestiegen ist“, meinte Tobias Karsten, Geschäftsführer von ECOeventmanagement. „Das Bewusstsein verändert sich langsam, aber merklich. Die Anleger haben erkannt, dass sie eine Wahl haben, und entscheiden sich gezielt. Das war hier auf der Messe deutlich spürbar.“