Invest 2017: Informieren, vergleichen, handeln

„Die zahlreichen Informationsangebote rund um das Thema Geldanlage macht die Invest zu einem großen Fortbildungskongress“, sagt Andreas Wiesinger, Bereichsleiter Wirtschaft und Bildung der Messe Stuttgart. Mit über 300 Veranstaltungen bietet sie ein breites Spektrum zu allen relevanten Finanzthemen. Sei es zu bestimmten Anlageklassen wie Aktien oder Exchange Traded Funds, zu Anleihen oder zu verbrieften Derivaten – auf der zweitägigen Messe bleiben keine Fragen offen. Im Kongress- und Bühnenprogramm finden unter der Regie von bekannten Finanz- und Wirtschaftsexperten umfangreiche Informationsangebote an Diskussionsrunden, Live-Interviews und Vorträgen statt. Damit können sich die Besucher schnell und effektiv über die neuesten Trends am Markt informieren. Auch der im vergangenen Jahr neu eingeführte Themenpark „Neue FinTech-Helden“ sowie die Messe „Grünes Geld“, werden weiter ausgebaut und bieten den Besuchern auch im nächsten Jahr topaktuelle Themen und Informationen aus erster Hand.