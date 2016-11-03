Invest 2017: Informieren, vergleichen, handeln

Welche Trends bewegen derzeit die Finanzwelt und welche Herausforderungen bringen sie für die persönliche Geldanlage mit? Welche Produkte eignen sich mit Blick auf das Anlageprofil und auf das aktuelle Marktgeschehen am besten? Was muss man beachten, um eine möglichst gute Rendite bei tragbaren Risiken zu erreichen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten private Anleger am 7. und 8. April 2017 auf der Invest – Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage – in Stuttgart, die von der Messe Stuttgart und der Börse Stuttgart veranstaltet wird. Zum 18. Mal bietet die größte Messe in Deutschland zum Thema Geldanlage die Möglichkeit, sich umfassend über vorhandene Anlagechancen zu informieren.
„Die zahlreichen Informationsangebote rund um das Thema Geldanlage macht die Invest zu einem großen Fortbildungskongress“, sagt Andreas Wiesinger, Bereichsleiter Wirtschaft und Bildung der Messe Stuttgart. Mit über 300 Veranstaltungen bietet sie ein breites Spektrum zu allen relevanten Finanzthemen. Sei es zu bestimmten Anlageklassen wie Aktien oder Exchange Traded Funds, zu Anleihen oder zu verbrieften Derivaten – auf der zweitägigen Messe bleiben keine Fragen offen. Im Kongress- und Bühnenprogramm finden unter der Regie von bekannten Finanz- und Wirtschaftsexperten umfangreiche Informationsangebote an Diskussionsrunden, Live-Interviews und Vorträgen statt. Damit können sich die Besucher schnell und effektiv über die neuesten Trends am Markt informieren. Auch der im vergangenen Jahr neu eingeführte Themenpark „Neue FinTech-Helden“ sowie die Messe „Grünes Geld“, werden weiter ausgebaut und bieten den Besuchern auch im nächsten Jahr topaktuelle Themen und Informationen aus erster Hand.
„Mit dieser Vielfalt leistet die Messe einen wertvollen Beitrag zur Vermittlung von Finanzwissen“, erläutert Dr. Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e. V.. Denn Wissen sei schließlich der beste Anlegerschutz, lautet sein Credo. „Nur wer über die nötigen Kenntnisse verfügt, ist in der Lage, selbstbestimmt und erfolgreich an den Kapitalmärkten zu agieren“, so Völter weiter. Die Börse Stuttgart sehe sich hier als öffentlich-rechtlicher Handelsplatz in der Pflicht, mündige Anleger in die Lage zu versetzen, die Chancen, die der Kapitalmarkt biete, zu erkennen und zu nutzen. Die Invest bietet Privatanlegern dabei nicht nur das nötige Rüstzeug, um die passenden Investmententscheidungen zu treffen, sondern auch die einmalige Gelegenheit, sich mit Finanzprofis, Vermögensverwaltern, Finanzdienstleistern und Medienvertretern im persönlichen Gespräch auszutauschen.
Bilder: Lena Lohmaier/Landesmesse Stuttgart