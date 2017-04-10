Invest 2017: Aktien weiter im Aufwind

Die größte deutsche Messe für Finanzen und Geldanlage, die Invest in Stuttgart, ist am Samstag erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 7. bis 8. April kamen mehr als 130 Unternehmen, namhafte Experten, Prominenz aus Politik und Wirtschaft sowie knapp 12.000 Besucher zusammen, um die neuesten Trends an den Finanzmärkten zu diskutieren und einen spannenden Blick in die Zukunft zu werfen. Großen Anklang fanden die rund 300 Veranstaltungen des begleitenden Kongressangebots, das von rund 90 Prozent der Besucher wahrgenommen wurde. Die einzigartige Branchenplattform wurde zum 18. Mal in Kooperation mit der Börse Stuttgart veranstaltet.