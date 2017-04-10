Invest 2017: Aktien weiter im Aufwind

Die größte deutsche Messe für Finanzen und Geldanlage, die Invest in Stuttgart, ist am Samstag erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 7. bis 8. April kamen mehr als 130 Unternehmen, namhafte Experten, Prominenz aus Politik und Wirtschaft sowie knapp 12.000 Besucher zusammen, um die neuesten Trends an den Finanzmärkten zu diskutieren und einen spannenden Blick in die Zukunft zu werfen. Großen Anklang fanden die rund 300 Veranstaltungen des begleitenden Kongressangebots, das von rund 90 Prozent der Besucher wahrgenommen wurde. Die einzigartige Branchenplattform wurde zum 18. Mal in Kooperation mit der Börse Stuttgart veranstaltet.
Bei den Ausstellern herrschte allgemeine Zufriedenheit: „Dieses Jahr waren wir erstmals mit zwei Ständen vertreten, und beide brummten“, freute sich Samuel Läderach, Head of Client Retention bei der Bank Vontobel AG. „Viele Leute, interessante Themen, überall Präsentationen ‒ auf der Invest herrschte Leben, war ein Marktplatz! Wir sind sehr zufrieden.“ In Stuttgart sei die gesamte Branche repräsentiert gewesen, lobte Sabine Seitz, Referentin Anlageberatung und Compliance vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. „Die Messe war gut besucht, verstärkt auch von jüngeren Menschen. Eine Verängstigung wie nach der Finanzmarktkrise herrscht nicht, der Anlagebedarf ist da.“
Bei den Herkunfts-Bundesländern bleibt Baden-Württemberg mit 74 Prozent (75%) weiterhin an der Spitze. Starke Zuwächse gab es indes aus Hessen mit 5 Prozent (2%) und Nordrhein-Westfalen mit 4 Prozent (2%). Etwa ein Drittel des Publikums bestand aus Fachbesuchern.
Der Altersdurchschnitt lag etwas tiefer als noch bei der letztjährigen Invest, was viele Aussteller begrüßten. „Sensationell war, dass die Blogger Lounge viel junges Publikum angezogen hat“, sagte Jessica Schwarzer, Börsen-Chefkorrespondentin des Handelsblattes. „Man kann nicht früh genug anfangen, sich um das Thema zu kümmern. Messen wie die Invest sind daher gut und wichtig, wenn man sich umfassend informieren möchte. Unsere Marktgespräche, in denen es um Chancen und Risiken an der Börse ging, waren extrem gut besucht.“
Insgesamt bescheinigten 49 Prozent (45%) der Besucher der Invest eine konstante Bedeutung für die Finanzwirtschaft; 80 Prozent (76%) würden die Messe weiterempfehlen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,1 fällt die Bewertung ebenso gut aus wie im Vorjahr.
Die nächste Invest findet vom 13. bis 14. April 2018 in Stuttgart statt.
Bilder: Invest