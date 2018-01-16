Inflation vernichtet immer mehr Vermögen

Die Inflation ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt bekannt gab, stiegen die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2012. Grund für den starken Preisauftrieb waren höhere Mieten sowie deutlich steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel.