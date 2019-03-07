In Deutschland gibt es eine Viertelmillion mehr Aktienbesitzer

Die Zahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfonds ist das vierte Jahr in Folge gestiegen. 16,2 Prozent der Deutschen, die älter als 14 Jahre sind, besaßen im vergangenen Jahr Aktien oder Aktienfonds. Vor allem interessierten sich die Deutschen für die indirekte Aktienanlage. So gab es 617.000 Aktienfondsbesitzer mehr als im Jahr 2017. Dagegen legten 373.000 weniger Aktionäre ihr Geld direkt in Einzelaktien an. „Festzuhalten bleibt, dass er Aufwärtstrend bei den Aktionärszahlen 2018 ungebrochen ist. Zuversichtlich für die nächsten Jahre stimmt, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre alle Bevölkerungsgruppen erfasst hat und auch die jüngeren Jahrgänge stärker an Aktien interessiert sind“, bilanzierte Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Aktieninstituts.