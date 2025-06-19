Immobilienbranche: Biodiversität wird zum zentralen Thema

Ein zentraler Treiber für den aktuellen Handlungsdruck ist der selbstverschuldete Biodiversitätsverlust: Fast 30 Prozent des weltweiten Rückgangs an biologischer Vielfalt sind auf die Bau- und Immobilienbranche zurückzuführen – etwa durch Flächenversiegelung und Zerstörung von Lebensräumen. In Deutschland werden täglich rund 30 Hektar Boden versiegelt, was urbane Ökosysteme massiv belastet. Dabei ergibt sich auch ein businessstrategischer Impuls: Die Abhängigkeit der Branche von funktionierenden Ökosystemen wächst. Grünflächen auf dem eigenen Gelände, urbane Begrünung und naturnahe Gestaltung verbessern nicht nur das Mikroklima, sondern können auch Projektwerte steigern .