Immobilienboom lässt die Kasse bei Vonovia klingeln

Für viele sind die Preise für Mietwohnungen kaum noch bezahlbar. Wer als Alternative darüber nachdenkt eine Immobilie zu kaufen, erlebt oftmals ebenfalls eine böse Überraschung. In allen Bundesländern sind die Preise im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In acht Bundesländern gingen die Preise sogar um mehr als zehn Prozent nach oben. Wohlgemerkt innerhalb von zwölf Monaten.