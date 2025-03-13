Immobilienbank Obotritia ist insolvent

Das Bankhaus Obotritia war vor allem als Nischenfinanzierer für kleine und mittelständische Unternehmen im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt tätig. Zum 31. Dezember 2024 belief sich die Bilanzsumme laut vorläufigen Zahlen auf 51,8 Millionen Euro. Laut BaFin befinden sich auf den Konten der Bankhaus Obotritia noch Kundengelder von etwa 1.300 Privatpersonen, die hauptsächlich über eine Anlageplattform gewonnen wurden. Diese Einlagen sind durch das Einlagensicherungsgesetz abgesichert.