Immobilien: Sachwert weiterhin zentraler Punkt bei der Finanzierung

Der Sachwert ist die wichtigste Kennzahl bei der Immobilienfinanzierung. Teilweise spielt der Sachwert auch bei der Berechnung der Grundsteuer eine Rolle, und zwar bei Privatimmobilien, deren Ertragswert nicht als Grundlage für die Grundsteuer dienen kann. Im Folgenden deswegen der Blick auf die Details der Sachwertberechnung.
Einfach zusammengefasst beschreibt der Sachwert den Wert der physischen Immobilie. Dazu gehört sowohl das Gebäude selbst als auch die Lage. Folgende drei Punkte sind die Basis für den Sachwert:
Mithilfe dieser drei Aspekte erhält man einen vorläufigen Sachwert, der ergänzt um weitere Punkten wie den Wertverhältnissen auf dem Markt und der Multiplikation mit dem Sachwertfaktor zum endgültigen Sachwert führt.
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