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Hiscox-Umfrage: Ein Drittel der deutschen Oldtimer-Besitzer ohne adäquaten Versicherungsschutz

2 Min.

Von 
24.10.2016
Auch Oldtimer-Besitzer wechseln ihre Versicherung zum Stichtag am 30. November / Standard-Kfz-Versicherungen decken wesentliche Risiken bei Oldtimern nicht ab / Bei der Wahl der passenden Classic Car-Police überzeugt das Oldtimer-Knowhow des Versicherers
 
München (24. Oktober 2016) – Oldtimer sind meist besondere Liebhaberstücke. Dennoch vernachlässigt ein knappes Drittel (31%) der Befragten den spezifischen Schutz ihrer Oldtimer durch eine passgenaue Versicherung. Stattdessen verfügen sie über eine Standard-Kfz-Versicherung, die wesentliche Risiken des Oldtimer-Besitzes nicht berücksichtigt. Das zeigt eine deutschlandweite Umfrage von TNS Infratest unter 103 Classic Car-Besitzern, die im Mai 2016 im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox durchgeführt wurde.
Alina Sucker, Product Head Classic Cars bei Hiscox, erklärt: „Classic Cars sind ganz besondere Fahrzeuge und sollten auch adäquat versichert werden. Reguläre Kfz-Versicherungen bieten einen Grundschutz. Doch nur spezielle Policen berücksichtigen die für Oldtimer relevanten Aspekte wie eine angemessene automatische Vorsorge bei Wertsteigerungen oder eine Allgefahrendeckung für Transporte, Ersatzteile und Zubehör. Immerhin zwei von drei Befragten erkennen diese Risiken und setzen bereits auf einen passgenauen Versicherungsschutz für ihr Liebhaberstück.“
Umfassende Leistung und Schutz zum kleinen Preis gewünscht

Wenngleich sich die Oldtimer-Saison dem Ende zuneigt, setzt sich ein Großteil der Besitzer klassischer Fahrzeuge jetzt mit den Risiken und dem passenden Schutz für ihr Schmuckstück auseinander. Denn 75% der befragten Oldtimer-Besitzer denken pünktlich zum Stichtag für reguläre Kfz-Versicherungen, dem 30. November, über einen Versicherungswechsel nach. Vor dem Abschluss einer Oldtimer-Police schauen 42% der Befragten auf den Preis und 41% geben eine schnelle und faire Schadenregulierung als Entscheidungskriterium an. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass kompetente Beratung rund um das Classic Car, auch abseits von Schadenfällen, ein weiterer entscheidender Punkt ist: Jeder Dritte (34%) gibt an, dass Oldtimer-Expertise des Versicherers ausschlaggebend für die Wahl der Police ist. Steht tatsächlich ein Versicherungswechsel an, können neben einem günstigeren Preis (71%) vor allem ein größerer Leistungsumfang (69%) sowie ein besser auf Oldtimer zugeschnittener Schutz (67%) überzeugen.

Als Informationsquelle nutzen Oldtimer-Besitzer am liebsten das Internet (64%). Aber auch Insider-Tipps spielen eine wichtige Rolle bei der Versicherungswahl: 53% der Befragten vertrauen auf Empfehlungen aus der Classic Car-Szene, 35% lassen sich von ihrem Makler beraten.

Alle Informationen zur Police Classic Cars by Hiscox finden Interessierte unter www.hiscox.de.
©Alina Sucker
Alina Sucker

Bild/Grafik: banky405/depositphotos, Hiscox

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