Hiscox-Umfrage: Ein Drittel der deutschen Oldtimer-Besitzer ohne adäquaten Versicherungsschutz

Wenngleich sich die Oldtimer-Saison dem Ende zuneigt, setzt sich ein Großteil der Besitzer klassischer Fahrzeuge jetzt mit den Risiken und dem passenden Schutz für ihr Schmuckstück auseinander. Denn 75% der befragten Oldtimer-Besitzer denken pünktlich zum Stichtag für reguläre Kfz-Versicherungen, dem 30. November, über einen Versicherungswechsel nach. Vor dem Abschluss einer Oldtimer-Police schauen 42% der Befragten auf den Preis und 41% geben eine schnelle und faire Schadenregulierung als Entscheidungskriterium an. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass kompetente Beratung rund um das Classic Car, auch abseits von Schadenfällen, ein weiterer entscheidender Punkt ist: Jeder Dritte (34%) gibt an, dass Oldtimer-Expertise des Versicherers ausschlaggebend für die Wahl der Police ist. Steht tatsächlich ein Versicherungswechsel an, können neben einem günstigeren Preis (71%) vor allem ein größerer Leistungsumfang (69%) sowie ein besser auf Oldtimer zugeschnittener Schutz (67%) überzeugen.