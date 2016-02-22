Handliche 360 TByte Speicher in Glas

Mit Hilfe dieses Lasers, der im Femtosekunden-Bereich Lichtpulse erzeugt, werden die Atome umarrangiert und dadurch Nanopunkte im Abstand von 5 Mikrometern in mehreren Schichten ins Glas geschrieben. Die dadurch entstehenden Muster verändern die Brechung des Lichts, wenn es durch die Glasscheibe geleitet wird. Dadurch wird eine fünfdimensionale Datenspeicherung möglich. Neben den Waagrechten, Senkrechten und Tiefen-Koordinaten wird die Ausrichtung der Nanostruktur, sowie ihre Lichtbrechungseigenschaften mit einbezogen. Diese Änderungen in der Polarisation kann der im Lesegerät verarbeitete, mit einem Polarisationsfilter gekoppelte, optische Mikrochip entziffern.