Habeck: Einsparungen sollen von Russland unabhängig machen

Angesichts der angespannten Situation hat die Europäische Kommission bereits im März den Entwurf eines Plans vorgestellt, mit dem Europa deutlich vor 2030 von fossilen Brennstoffen aus Russland, zunächst von Gas, unabhängig gemacht werden soll. Dieser Plan enthält nach Mitteilung der Kommission auch eine Reihe von Maßnahmen als Reaktion auf die steigenden Energiepreise in Europa und zur Wiederauffüllung der Gasvorräte für den nächsten Winter. »Europa ist zwar schon seit mehreren Monaten mit einem Anstieg der Energiepreise konfrontiert, das Problem wird jetzt aber durch die unsichere Versorgung verschärft«, heißt es in einer Mitteilung. Die Einführung von Gas aus erneuerbaren Quellen für Heizung und Stromerzeugung sollen beschleunigt werden. Dadurch könne die Nachfrage der EU nach russischem Gas vor Ende des Jahres um zwei Drittel verringert werden.