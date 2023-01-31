Größter Staatsfonds der Welt verzeichnet Rekordeinbruch von 152 Mrd. Euro

Von 2019 bis 2021 erreichte der Fonds noch jedes Jahr eine Rendite von über einer Billion Kronen. 2021 gestaltete sich mit dem zweithöchsten Gewinn sogar besonders erfolgreich. Doch vor allem der Wertverlust der Beteiligungen an Technologie- und Social-Media-Unternehmen hat die starke Wachstumsphase beendet. Der Grund: Gerade diese Firmen leiden unter den gestiegenen Zinsen. Außerdem kämpfen sie immer härter um Werbebudgets, die durch die Inflation allmählich schrumpfen. Um eben jene Teuerungsrate zu reduzieren, haben die Zentralbanken vieler Länder ihren Leitzins zwar deutlich erhöht. Das führt allerdings für Unternehmen zu steigenden Kreditkosten und sinkenden Gewinnmargen.