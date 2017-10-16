Größter Börsengang der Geschichte droht zu platzen

Wie zahlreiche Medien berichten, plant der Staatskonzern nun eine Privatplatzierung bei ausländischen institutionellen Investoren. Parallel dazu könnten strategische Großinvestoren Anteile an dem Unternehmen kaufen. Dazu gehörten auch Staatsfonds wie in China oder in Norwegen. Der für 2018 geplante Börsengang könne nun um mindestens ein Jahr verschoben werden. Ein Grund für die Verschiebung könnte der niedrige Ölpreis sein.