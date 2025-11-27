Die handschriftlichen Dokumente stammen aus dem Zeitraum von etwa 1780 bis 1832 und zeigen den Dichter nicht nur als literarische Größe, sondern auch als Naturforscher, Minister und Privat­mann – von Wein­bestellungen über wissenschaftliche Korrespondenzen bis hin zu persönlichen Schreiben an seine Enkel. Ein Highlight war eine Einladung Goethes an Alexander von Humboldt aus dem Jahr 1831, taxiert auf 8 000 Euro, die letztlich für 50 000 Euro einen neuen Besitzer fand.