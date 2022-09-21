Global Wealth Report: Anzahl der Dollar-Millionäre gestiegen

Im Jahr 2021 verzeichnete das globale Vermögen seinen höchsten Anstieg des globalen Vermögens seit Beginn der Aufzeichnung vor über 20 Jahren – nämlich um 12,7 Prozent, sofern die Wechselkursschwankungen herausgerechnet werden. Somit stellt sich die weltweite Wirtschaftslage trotz der Pandemie insgesamt positiv dar. Dennoch, so wird bei der Credit Suisse vermutet, könnte sich das in den folgenden Monaten und Jahren umkehren, da einige Länder mittlerweile von einem langsameren Wachstum oder einer Rezession betroffen seien. Man gehe allerdings auch in der Fünfjahresprognose von einem anhaltenden Vermögensanstieg aus, wird Nancy Hechler-Fayd’herbe, die Leiterin für Economics & Research bei der Credit Suisse, in einer dpa-Meldung zitiert.