George Soros Billionaire’s Club will Reichensteuer

George Soros, Investor und Fonds-Spezialist, ist für seine philantrope Unterstützung von Bürgerrechtsorganisationen, Bildungseinrichtungen und politischen Aktivisten bekannt. Trotzdem schlägt sein Brief MItte Juni wie eine Bombe ein. Darin fordert er „eine moderate Vermögenssteuer auf die Vermögen des reichsten Zehntels des reichsten einen Prozents der Amerikaner vor – auf uns“. Mit „uns“ ist in diesem Fall eine Gruppe Millionäre und Milliardäre gemeint, zu denen neben Investor George Soros Ian Simmons und Liesel Pritzker Simmons, die Mitbegründer der Blue Haven Initiative, einer Impact Investment Organisation und der Facebook-Mitbegründer Chris Hughes gehören. Außerdem sind reiche Erben wie die Filmemacherin Abigail Disney mit von der Partie. Ian Simmons, meint dazu: „Liesel und ich dachten, es wäre eine gute Idee und entschieden uns, mal ein paar Leute anzusprechen, ob sie es auch für eine gute Idee halten.“