Geldpolitik der EZB treibt Anleger in Sachwerte

Seit Jahren verfolgt die Europäische Zentralbank eine Nullzinspolitik. Für klassische Geldanlagen gibt es seit Langem so gut wie keine Zinsen mehr. Gleichzeitig ist die Inflation im vergangenen Jahr kräftig auf 1,8 Prozent gestiegen. Dadurch haben Sparer in 2017 rund 38 Milliarden Euro verloren, wie die DZ Bank errechnet hat. Die Verluste seien zustande gekommen, weil der sogenannte Realzins, also die Zinsen minus Inflation, deutlich negativ war. Das gesamte Geldvermögen der Deutschen ist dagegen auf einen neuen Rekord von 6,1 Billionen Euro gestiegen. Grund sei die größere Bereitschaft Geld anzulegen, die sogenannte Sparquote.