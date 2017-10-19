Fulminanter Börsenstart

Die Papiere des Batterieherstellers Varta sind mit einem fulminanten Start an die Börse gegangen. Der erste Kurs wurde am Vormittag mit 24,25 Euro festgestellt und damit fast 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 17,50 Euro. Das Unternehmen hatte zuvor die Zeichnungsfrist verkürzt und die Preisspanne vollständig ausgereizt. Außerdem wurde der Börsenstart eine Woche vorgezogen. Damit gehört das IPO zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahre.