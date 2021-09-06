Freenet-Werbebotschafter Dieter Bohlen über Kritik und die Börse

Gegenüber der »€uro am Sonntag« erklärte Bohlen im Interview, dass für ihn als ehemaligen Diplom-Kaufmann auch die »Bühne eines börsennotierten Unternehmens wie Freenet mega spannend« sei. Ein gelistetes Unternehmen sei aufgrund seiner Transparenz für Anleger interessant, da man es beurteilen, vergleichen und prüfen könne, so der einstige DSDS-Juror. Dies sei anders als bei privaten Unternehmen oder anderen Formen der Geldanlage. »Und jetzt zu sehen, ob Freenet mit der Dieter-Bohlen-Kampagne erfolgreicher wird auch an der Börse – das wird in der Tat spannend«, sagte Bohlen. Über seine privaten Geldanlagen behielt er jedoch Stillschweigen. Was ihn da erfolgreich mache, so der Pop-Titan, behalte er gerne für sich.