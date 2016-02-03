Frankreich: 1000 km Solarpanels auf Straßen

Infolge des Klimaabkommens von 2015 setzt Frankreich ein Zeichen für erneuerbare Energien. Bis 2020 sollen 1000 km Straße mit Photovoltaik-Paneelen gepflastert werden, die bis zu 5 Millionen Menschen im ganzen Land mit Strom versorgen werden. Das sind immerhin 8 Prozent der französischen Bevölkerung. Das ist das erste Mal, dass in so großem Maße öffentliche Straßen mit Solarpaneelen ausgestattet werden.
Sollte das Projekt Erfolg haben, könnte diese Technik durchaus international Anwendung finden.
Bild: Joachim Bertrand/COLAS