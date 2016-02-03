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Frankreich: 1000 km Solarpanels auf Straßen

1 Min.

Von 
03.02.2016

Infolge des Klimaabkommens von 2015 setzt Frankreich ein Zeichen für erneuerbare Energien. Bis 2020 sollen 1000 km Straße mit Photovoltaik-Paneelen gepflastert werden, die bis zu 5 Millionen Menschen im ganzen Land mit Strom versorgen werden. Das sind immerhin 8 Prozent der französischen Bevölkerung. Das ist das erste Mal, dass in so großem Maße öffentliche Straßen mit Solarpaneelen ausgestattet werden.

Die speziell für diesen Zweck entwickelten, 7 mm starken „Wattaway“-Platten sind aus polykristallinem Silikon und zur Verstärkung mit Kunstharz überzogen. Sie passen sich mit einer Kantenlänge von 15 cm allen Gegebenheiten an.
Belastungstests haben gezeigt, dass das Material eine Million LKW-Reifen-Überfahrten ohne einen Kratzer übersteht.

Sollte das Projekt Erfolg haben, könnte diese Technik durchaus international Anwendung finden.

Bild: Joachim Bertrand/COLAS

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