Frankreich: 1000 km Solarpanels auf Straßen

Infolge des Klimaabkommens von 2015 setzt Frankreich ein Zeichen für erneuerbare Energien. Bis 2020 sollen 1000 km Straße mit Photovoltaik-Paneelen gepflastert werden, die bis zu 5 Millionen Menschen im ganzen Land mit Strom versorgen werden. Das sind immerhin 8 Prozent der französischen Bevölkerung. Das ist das erste Mal, dass in so großem Maße öffentliche Straßen mit Solarpaneelen ausgestattet werden.