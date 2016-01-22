Fracking im Staat New York wird verboten

Fracking ist der Name einer Methode der Öl- und vor allem Erdgasgewinnung aus Gestein, bei der unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser und etwa 150 verschiedenen Chemikalien in den Boden gepumpt wird. Das Bohrwasser wird anschließend in den Boden verpresst oder in den USA in großen verdunstungsoffenen Auffangbecken gelagert. Von den Betreibern wurde die Methode lange als völlig sicher für Mensch und Natur dargestellt und dem glaubte man an offiziellen Stellen im Angesicht der zu erwartenden langfristigen Unabhängigkeiten von Öl- und Gasimporten und der geschaffenen Arbeitsplätze gerne.

Nach den Erfahrungen, die Im Fracking-Gürtel von Texas gemacht wurden, ist es mit der Harmlosigkeit der Methode jedoch nicht weit her. Meldungen über verseuchtes Grundwasser, erhöhte Krebsraten und andere Gesundheitsschäden und Tier- und Pflanzensterben in den Gebieten rund um die Förderanlagen. Häuser und Farmen in den betroffenen Gegenden sind nahezu unverkäuflich geworden.

Auch wenn die Energiefirmen die Risiken der Methode herunterspielen, haben sie inzwischen einen florierenden Wasserhandel eingerichtet, der frisches Trinkwasser an die Bewohner der Häuser verkauft, deren bis dato unbedenkliches Brunnenwasser plötzlich so mit Chemiekalien und Erdgas verseucht ist, dass es sogar brennt.