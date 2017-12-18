Feiert der 500 Euro-Schein ein Comeback?

Ist es nur eine Beruhigungspille für alle, die Angst vor einer Bargeldabschaffung haben? Die Bundesbank denkt darüber nach, den 500 Euro-Schein wieder zu produzieren. Wahrscheinlich werde es eine neue Banknotenserie im nächsten Jahrzehnt geben, so Bundesbank-Vorstand Thiele gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Entscheidung der EZB, die größte Banknote ab Ende 2018 nicht mehr auszugeben, beschränke sich nur auf die zweite Serie mit neuen Sicherheitsmerkmalen.