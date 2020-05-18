FED: Powell fordert Ausweitung der staatlichen Hilfen

Bis dahin müssten die Staatshilfen ausgeweitet und zeitlich verlängert werden, und er spricht hier von einem Zeitraum von weiteren sechs Monaten. Es müsse sichergestellt werden, dass die Bürger ihre Rechnungen zahlen könnten. „Wir haben noch reichlich Munition,“ so Powell. Er wird Dienstag an der Beratung des Bankenausschuss des US-Senats teilnehmen.