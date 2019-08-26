Facebook wegen Libra im Auge der Ermittler

Kein Wunder, dass offizielle Stellen ihre Besorgnis äußern, Libra könnte „mögliche Wettbewerbseinschränkungen“, die ausgetauschten Daten und die Nutzung von Kundendaten betreffend, beabsichtigen. Außerdem wird laut der Dokumente untersucht, in wie weit Libra eine Gefahr für andere bargeldlose Bezahlmöglichkeiten wie Visa oder Mastercard darstellen könnte. Die bloße Nutzerzahl von Facebook hat das Potenzial, solche Konkurrenten unlauter aus dem Markt zu verdrängen. Facebook hat angekündigt, der Untersuchung Rede und Antwort zu stehen um sämtliche Besorgnisse Libra betreffend zu zerstreuen.