Facebook stoppt Bitcoin-Werbung!

Die Internetplattform Facebook verbietet ab sofort Werbung für Kryptowährungen. Dazu wurden die Anzeigenrichtlinien geändert. Darin heißt es: Man dürfe nicht für Finanzprodukte und Dienstleistungen werben, die häufig mit irreführenden und betrügerischen Werbepraktiken in Verbindung gebracht werden. Dabei werden als Beispiele auch Kryptowährungen genannt. Sollten trotzdem Anzeigen online gehen, bittet Facebook die Nutzer, diese zu melden, damit sie offline genommen werden können.