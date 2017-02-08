F.E.L.S Institut und BLM Consult richten gemeinsam Versorgungswerke ein

Die pauschaldotierte Unterstützungskasse (pdUK) ist der älteste Durchführungsweg in der betrieblichen Altersvorsorge und wird gemeinhin durch seine Innenfinanzierungseffekte auch als Unternehmensbank bezeichnet. Da durch das Betriebsrentenreformgesetz die versicherungsbasierten Lösungen insbesondere für die Arbeitnehmerschaft an Attraktivität verloren haben, erfährt die U-Kasse derzeit im Mittelstand viel Aufwind. Sie wird steuerlich gefördert und ist durch den Pensionssicherungsverein PSV abgesichert. Ihre Rentabilität ist in aller Regel höher als bei versicherungsbasierten Lösungen. Das F.E.L.S.-Institut ist mit weit über 1.000 betreuten Unternehmen quantitativer und qualitativer Marktführer bei der Einrichtung von pauschaldotierten U-Kassen. Alleinstellungsmerkmal von F.E.L.S. ist, dass die eigenen spezialisierten Rechtsanwälte der Kanzlei jede einzelne pdUK von Beginn an begleiten. „Dadurch ist für die Unternehmen absolute Rechtssicherheit gewährleistet“, sagt F.E.L.S-Geschäftsführer Baier.