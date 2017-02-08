F.E.L.S Institut und BLM Consult richten gemeinsam Versorgungswerke ein

BLM sieht sich als Qualitätsmarktführer im betrieblichen Lohnkostenmanagement in Deutschland. „Dies unter anderem auch, weil wir dabei als einziges Haus keine versicherungsbasierten bAV-Lösungen vorhalten“, so Thomas Hennings, Mitgründer und COO bei der BLM. Mit dem Zusammenschluss mit F.E.L.S in der betrieblichen Altersvorsorge kann BLM nun ein dreiteiliges Lohnoptimierungsprogramm anbieten, das den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto sowie eine rentable Altersvorsorge bringt und das dem Unternehmen eine Reihe an betriebswirtschaftlichen Vorteilen wie Bankenunabhängigkeit und Liquiditätserhöhung verschafft. Hennings: „Und dieses Programm kostet dem Unternehmen fast nichts, macht es aber zu einem deutlich attraktiveren Arbeitgeber .“
Die pauschaldotierte Unterstützungskasse (pdUK) ist der älteste Durchführungsweg in der betrieblichen Altersvorsorge und wird gemeinhin durch seine Innenfinanzierungseffekte auch als Unternehmensbank bezeichnet. Da durch das Betriebsrentenreformgesetz die versicherungsbasierten Lösungen insbesondere für die Arbeitnehmerschaft an Attraktivität verloren haben, erfährt die U-Kasse derzeit im Mittelstand viel Aufwind. Sie wird steuerlich gefördert und ist durch den Pensionssicherungsverein PSV abgesichert. Ihre Rentabilität ist in aller Regel höher als bei versicherungsbasierten Lösungen. Das F.E.L.S.-Institut ist mit weit über 1.000 betreuten Unternehmen quantitativer und qualitativer Marktführer bei der Einrichtung von pauschaldotierten U-Kassen. Alleinstellungsmerkmal von F.E.L.S. ist, dass die eigenen spezialisierten Rechtsanwälte der Kanzlei jede einzelne pdUK von Beginn an begleiten. „Dadurch ist für die Unternehmen absolute Rechtssicherheit gewährleistet“, sagt F.E.L.S-Geschäftsführer Baier.
Die pdUK finanziert sich aus erheblichen Einsparungen im vorgeschalteten Lohnkostenmanagement und aus den Beiträgen der Arbeitnehmerschaft. Wichtig für F.E.L.S und die BLM ist die Gewährleistung einer soliden Ausfinanzierung der UKassen. Sie entsteht, indem sich das Unternehmen durch die gewonnene Liquidität sich einerseits von teuren Krediten trennen kann und andererseits mehr Mittel zur Finanzierung des Anlagevermögens einsetzt, um daraus neuerliche Überschüsse zu erzielen. Weiterhin hilft die BLM auch bei der breit diversifizierten Anlage in kostengünstige und krisenfeste Sachwerte, um rechtzeitig Vorsorge für die Auszahlung der Versorgungsansprüche zu treffen.
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