EZB senkt Leitzins auf 4,25 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag den Leitzins von 4,5 Prozent auf 4,25 Prozent gesenkt. Den am Finanzmarkt geltenden Einlagensatz, den Banken für das Parken von Geld bei der Zentralbank erhalten, senkte sie von 4 auf 3,75 Prozent. Die letzte Zinssenkung fand im September 2019 statt, EZB senkte die Zinsen damals von -0,4 auf -0,5 Prozent.